Москва, 29 марта, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Для использования в зоне специальной военной операции российская армия получила несколько сотен новейших танков. Об этом 29 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Минобороны России В гвардейскую танковую армию ЗВО поступили новейшие танки Т-90М «Прорыв»

«Это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М», — уточнил собеседник агентства.

Поставленная с конвейера техника по своим боевым характеристикам «наголову превосходит танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем», подчеркнул источник.

Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М дооснащают в войсках дополнительной динамической защитой, что позволяет российской технике эффективно противостоять противотанковым средствам поражения практически со всех ракурсов, добавил он.

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