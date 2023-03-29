Лозанна, Швейцария, 29 марта, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддержали проведение спецоперации, могут допустить к международным турнирам, но только в нейтральном статусе. Такие рекомендации утвердил МОК по итогам первого дня заседания исполкома комитета, рассказал журналистам президент МОК Томас Бах.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

Он особо подчеркнул, что члены МОК настояли на нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии, участвующих в международных соревнованиях.

Планируется, что будут созданы специальные комиссии, которые оценят отношение спортсменов к спецоперации и примут решение об их допуске к стартам. Будут рассматриваться публичные заявления, сделанные в том числе в соцсетях, участие в «провоенных демонстрациях и мероприятиях», а также использование символики СВО — литера Z.

Как сообщало ИА REGNUM, названные Международным олимпийским комитетом (МОК) параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы, говорится в официальном заявлении Олимпийского комитета России (ОКР).