Военный аналитик Михайлов: США с целью атаки на Крым убеждают ЕС передать Киеву оружие

Москва, , 03:59 — REGNUM Со стороны Запада предпринимаются попытки испугать Россию якобы намерением ВСУ совершить атаку на Крым, для чего Киеву следует передать ещё больше оружия, сказал в интервью URA. RU руководитель Бюро военно-политического анализа военный аналитик Александр Михайлов.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, «всё, что говорится вокруг Крыма и Донбасса Вашингтоном, — это информационно-пропагандистский кейс для поддержки боевого духа Украины и большая рекламная акция для европейских партнеров».

Действия США направлены на продолжение оказания военной поддержки Украине, при этом ВСУ не смогут отвоевать бывшие территории из-за нехватки личного состава в войсках и техники, несмотря на новые поставки вооружения, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Михайлова, киевская армия с начала спецоперации потеряла техники и вооружений на 150–200 млрд долларов. Большую часть уничтоженного составляют запасы с советских времён. Военный аналитик предположил, что помощь Запада ориентировочно оценивается в 60–70 млрд долларов.