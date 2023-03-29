Москалькова предложила выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах

Москва, , 03:40 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена предложить выдавать соотечественникам российские паспорта в зарубежных посольствах.

Татьяна Москалькова Ombudsmanrf.ru

«Хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом», — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

На данный момент если человек постоянно проживает за границей, а ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно ехать в Россию.

По мнению омбудсмена, зачастую для людей сложно совершить такую поездку в силу разных обстоятельств.

«Сегодня и логистика нарушена, и очень дорогостояще. Мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос — непосредственно в наших консульствах давать возможность получить паспорт», — добавила Татьяна Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых пункта оформления российских паспортов открыли в Запорожской области.