Полянский заявил о раздувании Западом конфликта на Украине

Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Запад не стремится к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, до мира ещё далеко, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

«На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия», — утверждает он.

Дипломат назвал единственными попытками со стороны Запада поставки оружия и раздувание конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Полянский обвинил американских наёмников на Украине в нарушении международных законов.