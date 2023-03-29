Полянский спрогнозировал сроки достижения мира на Украине
Вашингтон, 29 марта 2023, 03:38 — REGNUM Запад не стремится к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, до мира ещё далеко, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия», — утверждает он.
Дипломат назвал единственными попытками со стороны Запада поставки оружия и раздувание конфликта на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Полянский обвинил американских наёмников на Украине в нарушении международных законов.