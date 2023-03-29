Верховный комиссар ООН Тюрк напомнил о соблюдении свободы религии на Украине

Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк прокомментировал критику Киева на доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Он заявил журналистам о том, что важно, чтобы права человека, в том числе свобода религии, соблюдались.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Тюрк акцентировал, что «очень важно, чтобы все свободы соблюдались, в том числе и свобода выражения, и всё, что подразумевают права человека».

Комиссар добавил, что в докладе все эти аспекты «осветили». При этом Тюрк обратился с критикой в отношении действий России на Украине.

По мнению верховного комиссара, «также важно обращать внимание и на другие вопросы прав человека в этом контексте».

Как сообщало ИА REGNUM, доклад УВКПЧ о дискриминации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) «несбалансирован», заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.