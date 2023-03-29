Guardian: в Австралии приготовили фрикадельки из лабораторно созданного мяса мамонта

Канберра, , 03:22 — REGNUM Специализирующаяся на выращивании мяса австралийская компания Vow при создании в лаборатории фрикадельки из мяса использовала биоматериалы мамонта. Цель проекта — показать «потенциал мяса», выращенного из клеток животных без их забоя, пишет газета Guardian.

Мамонт Иван Шилов, ИА REGNUM

По данным издания, компания создавала мышечный белок мамонта вместе с профессором Эрнстом Вольветангом из австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда.

Автор статьи ссылается на заявление учёного, который не представляет, как отреагирует иммунная система человека после съеденного невиданного тысячи лет белка.

«Если бы мы сделали это снова, мы, безусловно, могли бы сделать это таким образом, чтобы мясо было более приемлемым для регулирующих органов», — добавил Вольветанг.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило людям есть выращенное в лаборатории мясо.