Жители России получат от государства до 36 тыс. рублей по программе сбережений

Москва, , 03:09 — REGNUM Минфин и Банк России объяснили жителям страны условия программы добровольных сбережений на старость. По принципу софинансирования можно получить от государства до 36 тыс. рублей в год.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сумма выплат зависит от доходов граждан — на эти цели будут направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Соцфонда.

Все участники программы разделены на три категории. Первая категория — для тех, у кого среднемесячный доход до 80 тыс. рублей. Софинансирование будет рассчитываться один к одному. Необходимо внести в программу 36 тыс. рублей в год, и государство удвоит эту сумму.

У второй категории — среднемесячный доход 80-150 тыс. рублей, один рубль государства на два вложенных рубля. Чтобы получить максимальный объем финансирования, необходимо будет за год вложить 72 тыс. рублей.

Третья категория — граждане с доходом выше 150 тыс. рублей, им государство даст один рубль на четыре рубля дохода. Чтобы получить максимальные 36 тыс. рублей софинансирования, следует вложить 144 тыс. рублей в год.

Договор об участии в программе будет заключаться минимум на 15 лет. Выплаты можно будет получить женщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет.

Также появится возможность ежегодного налогового вычета до 52 тыс. рублей при вложении 400 тыс. рублей и страхования накоплений на сумму до 2,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционные вложения граждан необходимо защитить. Жители России должны иметь возможность вкладывать свои накопления и зарабатывать внутри страны. Об этом заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.