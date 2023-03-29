Гудермес, Чечня, , 02:59 — REGNUM На успешную спецоперацию по ликвидации боевиков в Гудермесе спецслужбам не потребовалось и двадцати минут, заявил 29 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оцениваю действия силовиков как выверенные, быстрые и максимально эффективные. <…> Так держать!» — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Кадырова, «шайтаны» в священный месяц Рамадан пытались нарушить покой жителей Чечни. Республика давно стала мирной и спокойной, она открыта для всех. Задумавшим преступление в Чечне или совершившим его не удастся уйти, резюмировал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в ночь на 29 марта двоих неизвестных ликвидировали после их нападения на пост РОВД в Гудермесе. Боевикам несколько раз предлагали сдаться, но они безрезультатно попытались отвлечь внимание силовиков гранатой.