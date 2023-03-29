Госдеп США обеспокоен якобы имеющимися связями спортсменов из России и Белоруссии с военными

Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Власти США проводят консультации с союзниками по исполнению рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе. В Белом доме выражают беспокойство тем, что атлеты двух стран якобы имеют связь с вооруженными силами. Об этом журналистам заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Ведант Пател United States Department of State

По словам Патела, у США остаются серьёзные опасения относительно прямых связей между заслуженными атлетами и ВС РФ и Белоруссии, а также ведомствами, работающими в сфере национальной безопасности.

«У Вашингтона есть опасения относительно механизмов исполнения МОК, которым пока не уделили достаточного внимания», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, критерии МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются дискриминацией и нарушением прав человека, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.