Глава Чечни Кадыров раскрыл подробности спецоперации по ликвидации боевиков в Гудермесе

Гудермес, Чечня, , 02:42 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подробностях спецоперации по ликвидации боевиков на окраине Гудермеса. Силовики не оставили преступникам времени на обдумывание и совершение противоправных действий, написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Операция по ликвидации боевиков, напавших на РОВД в Гудермесе, длилась считаные минуты, спецслужбы сработали максимально быстро, пояснил Кадыров.

По словам главы республики, после установления точного местоположения преступников для перекрытия им вероятных путей прорыва к месту выдвинулись несколько бронеавтомобилей. Силовики взяли в кольцо небольшой сектор, а не весь город. Эта практика позволила обезопасить как правоохранителей, так и гражданское население, добавил Кадыров.

«Время начала спецоперации тоже выбрано не случайно: ночью безопасно для гражданских и неудобно для шайтанов. До самого последнего момента бандиты и не подозревали, что их «ведут» и что кольцо вокруг них уже замкнулось», — написал глава Чечни.

Кадыров заключил, что боевикам несколько раз предлагали сдаться, но они безрезультатно попытались отвлечь внимание силовиков гранатой.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 29 марта неизвестные обстреляли РОВД Гудермеса. Спецслужбы оперативно отрабатывали информацию о двух преступниках. Их выявили и обезвредили.