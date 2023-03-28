Москва, 29 марта, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Поклонники творчества рэпера Тимура Юнусова (Тимати) обсуждают очередное фото кумира в соцсети на фоне люксового спорткара известной итальянской марки.

Gil Zetbase Тимати

Под фотографиями Тимати с темно-зелёным автомобилем стоит подпись: «Veneno Roadster ¼».

Подписчики в комментариях высказывают предположения, что певец не купил спорткар, а взял на прокат для фотосессии.

По информации СМИ, Тимати находится в Дубае, а автомобиль, которых всего четыре экземпляра, певец купил за 725 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Тимати обвинил своих партнеров по сети бургерных Black Star Burger в махинациях, вследствие чего подал на них в суд.