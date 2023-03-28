Ивано-Франковск, Украина, 29 марта, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Захват храма в Иваново-Франковске с применением силы и слезоточивого газа абсолютно незаконен. Такие действия являются проявлением агрессии, дискриминации граждан Украины по их религиозным убеждениям, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

«Государственная власть открыто, вызывающе, транслируя даже в социальных сетях это в прямом эфире, показывает, что законодательство Украины абсолютно растоптано, что фундаментальные права и свободы граждан Украины не имеют в Украине никакого значения, что свобода совести и свобода религиозных убеждений абсолютно попирается в угоду и на съедение радикально настроенным молодым людям», — прокомментировал инцидент священнослужитель.

Напомним, 28 марта стало известно о захвате раскольниками из так называемой Православной церкви Украины последнего храма УПЦ в Ивано-Франковске. Люди в балаклавах выталкивали прихожан, а полиция не мешала ворвавшимся через боковые двери раскольникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Кордышев Тернопольской области неизвестные злоумышленники подожгли православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.