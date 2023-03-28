Москва, 29 марта, 2023, 02:17 — ИА Регнум. В расследованиях терактов на «Северных потоках» американские власти пытаются спрятаться за действиями союзников. Об этом заявили в посольстве России в США.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

В сообщении российских дипломатов отмечается, что попытка американских властей спрятаться за действиями союзников — очевидна.

«США пытаются сделать всё возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии», — прокомментировали в посольстве РФ в Вашингтоне заявления президента США Джо Байдена о достаточности «независимых» расследований по теракту на газопроводах.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден считает достаточными расследования, которые проводятся странами Евросоюза, по взрывам на российских трубопроводах «Северный поток». Его мнением в Белом доме объяснили отсутствие попыток в Штатах самостоятельно выяснить причины инцидентов.