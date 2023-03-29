Пекин, 29 марта 2023, 02:09 — REGNUM Фотографию главы минобороны Украины Алексея Резникова на фоне поставленной Западом бронетехники высмеяли читатели китайской газеты «Гуаньча».

Алексей Резников
Алексей Резников
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На опубликованном снимке видны четыре машины с флагами западных государств и одной с украинским.

«Наверное, привезли только эти пять машин», — прокомментировал читатель.

«У Украины пять танков, а у России тысяча и пять», — вторит другой автор.

«Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву», — иронизирует пользователь.

«Жду видео с уничтожением первого Challenger. Не знаю, будет ли это противотанковая ракета, или авиаудар, или дальнобойная артиллерия», — пишет ещё один читатель газеты.

«Все готовы к бомбардировке!» — шутит комментатор.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников похвастался, что в распоряжение ВСУ поступили британские танки Challenger 2. Полученные машины вскоре начнут выполнять боевые задачи, добавил он.