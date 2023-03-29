Жителей Китая рассмешило фото министра обороны Украины на фоне пяти танков
Пекин, 29 марта 2023, 02:09 — REGNUM Фотографию главы минобороны Украины Алексея Резникова на фоне поставленной Западом бронетехники высмеяли читатели китайской газеты «Гуаньча».
На опубликованном снимке видны четыре машины с флагами западных государств и одной с украинским.
«Наверное, привезли только эти пять машин», — прокомментировал читатель.
«У Украины пять танков, а у России тысяча и пять», — вторит другой автор.
«Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву», — иронизирует пользователь.
«Жду видео с уничтожением первого Challenger. Не знаю, будет ли это противотанковая ракета, или авиаудар, или дальнобойная артиллерия», — пишет ещё один читатель газеты.
«Все готовы к бомбардировке!» — шутит комментатор.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников похвастался, что в распоряжение ВСУ поступили британские танки Challenger 2. Полученные машины вскоре начнут выполнять боевые задачи, добавил он.