Пекин, 29 марта, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Фотографию главы минобороны Украины Алексея Резникова на фоне поставленной Западом бронетехники высмеяли читатели китайской газеты «Гуаньча».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

На опубликованном снимке видны четыре машины с флагами западных государств и одной с украинским.

«Наверное, привезли только эти пять машин», — прокомментировал читатель.

«У Украины пять танков, а у России тысяча и пять», — вторит другой автор.

«Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву», — иронизирует пользователь.

«Жду видео с уничтожением первого Challenger. Не знаю, будет ли это противотанковая ракета, или авиаудар, или дальнобойная артиллерия», — пишет ещё один читатель газеты.

«Все готовы к бомбардировке!» — шутит комментатор.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников похвастался, что в распоряжение ВСУ поступили британские танки Challenger 2. Полученные машины вскоре начнут выполнять боевые задачи, добавил он.