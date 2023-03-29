У Байдена вызвало беспокойство решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Президент США Джо Байден обеспокоен решением России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает пресс-пул Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Байден заявил, что не ознакомился с принятым заявлением Москвы.

«Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство. Они этого ещё не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолёте», — сказал он после возвращения в столицу США из штата Северная Каролина.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, американцам нужно молиться после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.