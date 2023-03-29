Видео с подробным инструктажем президента США Байдена перед выступлением попало в Сеть

Штат Северная Каролина, США, , 01:26 — REGNUM Президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине подробно проинструктировали. Соответствующие видеокадры опубликованы Национальным комитетом Республиканской партии.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, один из организаторов мероприятия ведёт Байдена, попутно объясняя дальнейшие его действия.

«Сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя», — напомнили президенту США.

Байден утвердительно ответил, что будет стоять в указанном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта с шутки про мороженое начал своё выступление после стрельбы в приходской школе города Нэшвилл (штат Теннесси), где погибли шесть человек, президент США Джо Байден.