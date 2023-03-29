Москва, , 01:19 — REGNUM Процесс восстановления после тяжелейших операций у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова показывает динамику — спортсмен заново учится самостоятельно есть и сидеть. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Оксана Домнина и Роман Костомаров Марина Каширская © ИА REGNUM

Врачи продолжают лекарственную терапию, которая должна помочь восстановить работу внутренних органов. Роману Костомарову зашили трахеостому, делают перевязки.

Отмечается, что распространение некроза удалось остановить, а значит, операций быть не должно.

Мозговое кровообращение в норме, Костомаров принимает специальное питание, учится жевать и глотать. Дышит самостоятельно, кислород подаётся через назальные канюли. Но садиться может пока с помощью других.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение некроза тканей у Романа Костомарова удалось остановить, он получает лекарственную терапию. Есть проблемы с печенью из-за большого количества принимаемых медикаментов.

Врачи отмечают, что ситуация начала выправляться, состояние здоровья улучшается.

В больнице фигурист находится с 10 января.