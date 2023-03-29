В ОКР сочли неприемлемыми критерии по возвращению россиян к международным стартам

Москва, , 01:17 — REGNUM Названные Международным олимпийским комитетом (МОК) параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы, говорится в официальном заявлении Олимпийского комитета России (ОКР).

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В ОКР расценили принятое 28 марта решение Исполкома МОК как признание их собственной ошибки при утверждении рекомендаций в феврале 2022 года о недопуске россиян и белорусов к участию в международных турнирах. В комитете отметили, что само понятие «нейтральный статус» является дискриминацией по национальному признаку, нарушением прав человека. На это неоднократно указывали и международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН.

«Показательно, что их позиция почти полностью проигнорирована», — говорится в заявлении.

В ОКР категорически не согласны с применением дополнительных допинг-тестов в отношении российских спортсменов. Срок действия наложенных решением спортивного арбитражного суда по делу против РУСАДА ограничений истёк в декабре 2022 года. Предлагаемые условия МОК в ОКР сочли чрезмерными и необоснованными.

Запрет на участие россиян в командных соревнованиях стал не просто дискриминацией спортсменов по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. В ОКР отметили, что 30% спортсменов российской олимпийской сборной лишены возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях.

«Такой подход противоречит Олимпийской Хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам», — добавили в ОКР.

Россиянам по сути предлагают поставить крест на мечте тысяч спортсменов побороться за олимпийские медали.

Недопуск к международным соревнованиям российских спортсменов, числящихся в военных и силовых структурах или имеющих с ними контрактные отношения, не просто очередная глава в списке грубых дискриминационных санкций.

Подчёркивается, что нынешние критерии допуска не способствуют возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах.

При этом ОКР продолжит контактировать с МОК для получения ими объективных сведений о губительности дискриминации, разрушающей миссию спорта.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, в МОК пока не готовы принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Обсуждение этой темы отложено на неопределенный срок.