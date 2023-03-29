Канада предоставит Украине кредит на 1,8 млрд долларов по линии МВФ
Оттава, 29 марта 2023, 01:05 — REGNUM Власти Канады планирует в 2023 году предоставить Украине кредит в 2,45 млрд канадских долларов (1,8 млрд долларов США) по линии Международного валютного фонда (МВФ).
Судя по описанию проекта бюджета, деньги «правительству Украины выделят для помощи в обеспечении украинцев необходимыми услугами».
Средства предоставят в рамках «Администрируемого счёта для Украины» валютного фонда, где собрано 2,8 млрд американских долларов от Канады и союзников.
Как сообщало ИА REGNUM, МВФ не освобождал Украину от долгов, вопреки распространившимся слухам на эту тему, заявил 26 марта депутат Верховной рады Данил Гетманцев.