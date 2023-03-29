Кадыров: в чеченском Гудермесе ликвидировали двух боевиков

Гудермес, Чечня, , 00:39 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ночное ЧП со стрельбой в Гудермесе.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Кадыров в телеграм-канале сообщил, что спецслужбы оперативно отрабатывали информацию о двух преступниках в частном секторе Гудермеса.

«В ходе спецоперации по их нейтрализации было определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены», — написал Рамзан Кадыров.

Отмечается, что пострадавших среди сотрудников силовых органов или гражданских лиц нет.

Чеченский глава призвал не доверять слухам: преступники выявлены и обезврежены.

«Гудермес живёт спокойной жизнью», — заверил Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил силовиков за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне неизвестные ночью 29 марта обстреляли РОВД Гудермеса.