Гудермес, Чечня, 29 марта, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ночное ЧП со стрельбой в Гудермесе.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Кадыров в телеграм-канале сообщил, что спецслужбы оперативно отрабатывали информацию о двух преступниках в частном секторе Гудермеса.

«В ходе спецоперации по их нейтрализации было определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены», — написал Рамзан Кадыров.

Отмечается, что пострадавших среди сотрудников силовых органов или гражданских лиц нет.

Чеченский глава призвал не доверять слухам: преступники выявлены и обезврежены.

«Гудермес живёт спокойной жизнью», — заверил Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил силовиков за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне неизвестные ночью 29 марта обстреляли РОВД Гудермеса.