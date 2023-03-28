Кадыров: в Гудермесе ликвидировали боевиков, напавших на городское РОВД
Кадыров: в чеченском Гудермесе ликвидировали двух боевиков
Гудермес, Чечня, 29 марта, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ночное ЧП со стрельбой в Гудермесе.
Кадыров в телеграм-канале сообщил, что спецслужбы оперативно отрабатывали информацию о двух преступниках в частном секторе Гудермеса.
«В ходе спецоперации по их нейтрализации было определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены», — написал Рамзан Кадыров.
Отмечается, что пострадавших среди сотрудников силовых органов или гражданских лиц нет.
Чеченский глава призвал не доверять слухам: преступники выявлены и обезврежены.
«Гудермес живёт спокойной жизнью», — заверил Кадыров.
Глава Чечни поблагодарил силовиков за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне неизвестные ночью 29 марта обстреляли РОВД Гудермеса.