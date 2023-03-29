Американский журналист Херш: Байден поддерживает Украину для победы на выборах в 2024 году

Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Президент США Джо Байден заинтересован в поддержке Украины и поставках ей военной помощи с целью победы на выборах в 2024 году. К такому выводу пришёл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, президенты всегда считают войну большим плюсом, а участие в войне приносит много очков.

Херш утверждает, что пресса от Байдена в восторге и ловит каждое его слово. При этом президент, по словам журналиста, чувствует себя измотанным и не ощущает полноты власти, Байден не решает существующие в США многие проблемные вопросы.

«Это действенный метод. Потому Байден так вцепился в Украину. Ему придется поддерживать её до конца», — считает лауреат Пулитцеровской премии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Associated Press-NORC, среди граждан США рейтинг одобрения работы президента страны опустился до 38%. Это практически самый низкий уровень за весь срок пребывания Джо Байдена в должности главы Белого дома.