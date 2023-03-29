Гудермес, Чечня, , 00:28 — REGNUM В Чечне неизвестные ночью 29 марта обстреляли РОВД Гудермеса. Об этом сообщается в республиканских телеграм-каналах.

Стрельба из пистолета Dennis Skley

Установлено, что двое неизвестных обстреляли пост РОВД в Гудермесе. Двоих нападавших ликвидировали.

По информации министра по национальной политике Чеченской республики Ахмеда Дудаева, в городе «всё спокойно».

О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии пострадали двое сотрудников полиции.