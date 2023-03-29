В Чечне неизвестные обстреляли РОВД Гудермеса
Гудермес, Чечня, 29 марта 2023, 00:28 — REGNUM В Чечне неизвестные ночью 29 марта обстреляли РОВД Гудермеса. Об этом сообщается в республиканских телеграм-каналах.
Установлено, что двое неизвестных обстреляли пост РОВД в Гудермесе. Двоих нападавших ликвидировали.
По информации министра по национальной политике Чеченской республики Ахмеда Дудаева, в городе «всё спокойно».
О пострадавших не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии пострадали двое сотрудников полиции.