Гудермес, Чечня, 29 марта, 2023, 00:28 — ИА Регнум. В Чечне неизвестные ночью 29 марта обстреляли РОВД Гудермеса. Об этом сообщается в республиканских телеграм-каналах.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Установлено, что двое неизвестных обстреляли пост РОВД в Гудермесе. Двоих нападавших ликвидировали.

По информации министра по национальной политике Чеченской республики Ахмеда Дудаева, в городе «всё спокойно».

О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии пострадали двое сотрудников полиции.