На Украине заявили, что призовут россиян к ответу за усыновление сирот из зоны спецоперации

Киев, , 00:25 — REGNUM Россиянам придётся отвечать после того, как они усыновили эвакуированных из зоны боевых действий сирот, заявила 28 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Ирина Верещук Andr.Ivchenko

«В очередной раз напоминаю всем российским так называемым «приёмным родителям» и «опекунам»: вам рано или поздно придётся отвечать. Так же, как и причастным российским чиновникам — большим и маленьким», — написала она в своём телеграм-канале.

По её словам, вывозить с Украины детей-сирот и передавать их на усыновление россиянам — «незаконно».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многих детей, попавших с Украины в страны ЕС, подвергают сексуальной эксплуатации.