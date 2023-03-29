Минторг: США ввели санкции против российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть»

Вашингтон, , 00:22 — REGNUM В американском министерстве торговли заявили о новых рестрикциях против авиапромышленности и ввели экспортные ограничения в отношении 11 структур — в их числе две российские фирмы. Об этом сообщается в опубликованном извещении в федеральном реестре документов американского правительства.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру минторга США, включило 11 компаний из Китая, Мьянмы, Никарагуа и России в черный список. В перечень попали и две российские компании — «Авиатех» и «Авиазапчасть».

Санкции, по заявлению ведомства, вводятся за «действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада рассчитывали на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, но серьёзно ошиблись. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.