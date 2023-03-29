Глава МИД Сийярто: ЕС продлил ограничение на потребление газа, несмотря на возражения Венгрии

Будапешт, , 00:06 — REGNUM Страны Евросоюза практически единогласно на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%. При этом Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

Петер Сийярто Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Венгерский дипломат сообщил, что две страны возражали против продления ограничений, но это не повлияло на решение ЕС.

«Снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Это очень опасно», — предупредил Петер Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и дальше будет поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам. Кроме того, по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки.