Будапешт, 29 марта 2023, 00:06 — REGNUM Страны Евросоюза практически единогласно на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%. При этом Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

Петер Сийярто
Петер Сийярто
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Венгерский дипломат сообщил, что две страны возражали против продления ограничений, но это не повлияло на решение ЕС.

«Снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Это очень опасно», — предупредил Петер Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и дальше будет поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам. Кроме того, по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки.