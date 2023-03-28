Будапешт, 29 марта, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Страны Евросоюза практически единогласно на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%. При этом Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Венгерский дипломат сообщил, что две страны возражали против продления ограничений, но это не повлияло на решение ЕС.

«Снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Это очень опасно», — предупредил Петер Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и дальше будет поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам. Кроме того, по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки.