Sky News: принц Гарри заявил о прослушке своего телефона

Лондон, , 00:03 — REGNUM В Великобритании королевская семья продолжительное время утаивала от принца Гарри информацию о прослушивании его телефона медиахолдингом News Group Newspapers (NGN), в который входят газеты Sun и Mirror, из-за возможной подачи им иска в суд и придания огласки делу, сообщает 28 марта телеканал Sky News.

Принц Гарри Dod.defense.gov

На слушании по делу против британского издательства Associated Newspapers герцог Сассекский заявил, что ему стало известно об этом только в последние годы, когда он подал собственный иск.

Издание отмечает, что принцу о прослушке телефона стало известно в 2018 году, через год он подал иск против NGN.

Принц признался в похожих исках против СМИ, которые были поданы связанными с королевской семьёй людьми, после переезда в 2020 году в США.

Против британского издательства Associated Newspapers, кроме герцога Сассекского, иски также подали певец Элтон Джон, актрисы Элизабет Хёрли и Сэди Фрост, баронесса Дорин Лоуренс.

Как сообщало ИА REGNUM, британский принц Гарри перед коронацией Карла III хочет получить от него извинения, а также от принца Уильяма. При этом извинения должны быть принесены до прибытия Гарри в Великобританию.