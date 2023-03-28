В Азербайджане совершено покушение на депутата парламента
Баку, 28 марта 2023, 23:49 — REGNUM В Баку 28 марта было совершено покушение на депутата национального собрания Азербайджана Фазиля Мустафу. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Отмечается, что 57-летний Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения. Стрелял неизвестный. Пострадавший находился около своего дома в Баку.
Депутата доставили в больницу с огнестрельными ранениями в ногу и плечо.
«Создана оперативно-следственная группа. Расследование продолжается», — добавили в МВД.
Уточняется, что угрозы для жизни депутата нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта автомобиль начальника городского управления полиции Мариуполя Михаила Москвина был взорван неизвестными.