Баку, 28 марта, 2023, 23:49 — ИА Регнум. В Баку 28 марта было совершено покушение на депутата национального собрания Азербайджана Фазиля Мустафу. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

Отмечается, что 57-летний Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения. Стрелял неизвестный. Пострадавший находился около своего дома в Баку.

Депутата доставили в больницу с огнестрельными ранениями в ногу и плечо.

«Создана оперативно-следственная группа. Расследование продолжается», — добавили в МВД.

Уточняется, что угрозы для жизни депутата нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта автомобиль начальника городского управления полиции Мариуполя Михаила Москвина был взорван неизвестными.