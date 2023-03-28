Киев, 28 марта, 2023, 23:35 — ИА Регнум. В результате атаки российских дронов «Герань-2» был сбит истребитель Су-27 ВВС Украины. Об этом 28 марта сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань-2»

Отмечается, что пилот украинского самолёта погиб в ночь с 27 на 28 марта во время выполнения боевого задания.

По данным источника, Украина уже лишилась трёх истребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил об увеличении активности истребителей и штурмовиков Вооружённых сил Украины на купянском направлении.