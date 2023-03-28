В Совете Федерации рассмотрят факты нарушения прав верующих на Украине
Москва, 28 марта 2023, 23:21 — REGNUM Сенаторы 29 марта рассмотрят заявление палаты в связи с нарушениями прав верующих на Украине. Данный вопрос включен в повестку заседания Совета Федерации, сообщает РИА Новости
По словам первого заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, «на Украине нарушаются права верующих, свобода вероисповедания».
На указанные факты в рамках 542-го заседания сенаторы планируют обратить внимание парламентов всего мира.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украинской православной церкви (УПЦ) рассказали в ООН о сложном положении верующих и канонической церкви в стране. ООН и правозащитным организациям намерены представить доказательства об ущемлении прав представителей и последователей УПЦ.