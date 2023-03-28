Москва, 28 марта, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Сенаторы 29 марта рассмотрят заявление палаты в связи с нарушениями прав верующих на Украине. Данный вопрос включен в повестку заседания Совета Федерации, сообщает РИА Новости

Дарья Антонова, ИА REGNUM Православие

По словам первого заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, «на Украине нарушаются права верующих, свобода вероисповедания».

На указанные факты в рамках 542-го заседания сенаторы планируют обратить внимание парламентов всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украинской православной церкви (УПЦ) рассказали в ООН о сложном положении верующих и канонической церкви в стране. ООН и правозащитным организациям намерены представить доказательства об ущемлении прав представителей и последователей УПЦ.