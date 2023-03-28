В США не могут подтвердить, что средства ПВО России сбили в зоне спецоперации реактивный снаряд

Вашингтон, , 23:18 — REGNUM США не могут подтвердить сообщение Минобороны РФ о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Об этом заявил 28 марта журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что США обещали передать подобные боеприпасы Украине, но не смог подтвердить информацию об уничтожении одного их таких снарядов системами ПВО России. Кирби отметил, что о местоположении GLSDB нужно узнавать в Пентагоне.

Этот реактивный снаряд производят американские компании.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России сбили в зоне спецоперации управляемый снаряд РСЗО GLSDB. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.