Вашингтон, 28 марта, 2023, 23:18 — ИА Регнум. США не могут подтвердить сообщение Минобороны РФ о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Об этом заявил 28 марта журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он подчеркнул, что США обещали передать подобные боеприпасы Украине, но не смог подтвердить информацию об уничтожении одного их таких снарядов системами ПВО России. Кирби отметил, что о местоположении GLSDB нужно узнавать в Пентагоне.

Этот реактивный снаряд производят американские компании.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России сбили в зоне спецоперации управляемый снаряд РСЗО GLSDB. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.