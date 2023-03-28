Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Власти США поддерживают идею создания специального трибунала по Украине за российскую спецоперацию. Об этом заявил 28 марта журналистам замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Ведант Пател United States Department of State

«Соединенные Штаты поддерживают разработку специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме международного суда», — сказал Пател.

Дипломат добавил, что «такой суд пользовался бы существенной международной поддержкой, особенно со стороны европейских партнёров». При этом суд должен находиться в другой европейской стране, не на Украине.

Коллективный Запад не покидает идея о создании некого механизма, как ранее предлагали американские политики, для привлечения России к ответственности за спецоперацию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает лицемерным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.