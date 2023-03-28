СМИ: Берлускони и его подруга ищут дом с бомбоубежищем из-за угрозы ядерной войны

Рим, , 23:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его 33-летняя подруга, депутат национального парламента Марта Фашина обеспокоены угрозой ядерной войны и ведут поиски нового дома с бомбоубежищем. Соответствующие публикации появились в местных СМИ.

Берлускони Niccolò Caranti

Так, в туринской газете La Stampa уточняется, что идея о поиске бункера пришла подруге политика, с которой 86-летний Берлускони год назад сыграл «символическую свадьбу». По её словам, из-за возможной атаки в Англии женщина начала поиски дома с бомбоубежищем.

В газете Libero говорится о царящей в окружении экс-премьера атмосфере беспокойства. По информации издания, на рынке трудно найти такую недвижимость, соответствующую требованиям политика и его подруги. Например, под Миланом есть дома, но бункеры в них небольшие и разместить там можно только собак бывшего премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года лидер движения «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони утверждал, что вступление Украины в НАТО привело бы к началу мировой войны.