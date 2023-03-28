Москва, 28 марта, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Россия и дальше будет поставлять газ в Венгрию согласно обязательствам. Кроме того, по просьбе венгерской стороны ведутся дополнительные поставки. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам телефонного разговора вице-премьера Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Новак отметил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросу выстраивания отношений с Российской Федерацией». Двустороннее взаимодействие между странами продолжается несмотря на оказываемое давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. Вице-премьер России подчеркнул, что Венгрия остаётся «единственной из стран Евросоюза, твёрдо отстаивающей свои национальные интересы».

Отмечается, что Венгрия является важным партнёром России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Так, в 2022 году страна получила 4,63 млрд куб. м нефти по системе «Транснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, Будапешт и Варшава выступили против плана Европейского союза продлить на один год добровольное снижение потребления газа на 15%.