* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мариуполь, ДНР, 28 марта, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Осужденный за убийство человека Верховным судом ДНР Дмитрий Смитий рассказал в ходе следствия, почему убил женщину в Мариуполе. Интервью опубликовано в телеграм-канале проекта «Трибунал».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Приговор военнослужащему войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (националистический полк «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрию Смитию был вынесен через год после совершения убийства.

По информации ведомства, командир боевой группы полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Смитий вместе с другими военнослужащими жил на третьем этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе. Они охраняли и патрулировали территории, а также наблюдали за жильцами.

24 марта 2022 года местная жительница пришла к украинским военнослужащим и предложила им еду. Обвиняемый сказал, что помощь им не требуется, и приказал уйти. При этом он насильно взял её за руку в районе локтя, развернул в сторону выхода из подъезда и толкнул в спину прикладом автомата. 25 марта женщина вновь к нему подошла около четвёртого подъезда.

«Меня обозлило, что женщина высказала недовольство по поводу грубого обращения. Возник конфликт, я выстрелил и она умерла. Полностью пониманию, что совершил преступление, и раскаиваюсь», — рассказал осужденный за убийство мирного жителя военный ВСУ.

Смитий выстрелил женщине в спину из автомата.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Донецкой Народной Республики признал военнослужащего украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Смития, выстрелившего в спину жительнице Мариуполя, виновным в убийстве. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима.