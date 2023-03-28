Херсон, 28 марта, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Херсонской области стал Артыш Сат, сообщил 28 марта врио губернатора региона Владимир Сальдо.

ИА REGNUM Назначение

«С лета 2022 года Сат занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Он пожелал врио главы облминздрава успехов в реализации всех намеченных планов.

С 2019-го по 2021 год Сат возглавлял министерство здравоохранения республики Тува.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2023 года на территориях новых регионов России действуют нормы, обеспечивающие интеграцию в российское правовое поле сферы охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств и обращения медицинских изделий.