В Херсонской области назначен врио министра здравоохранения
Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области экс-чиновника из Тувы
Херсон, 28 марта, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Херсонской области стал Артыш Сат, сообщил 28 марта врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«С лета 2022 года Сат занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Он пожелал врио главы облминздрава успехов в реализации всех намеченных планов.
С 2019-го по 2021 год Сат возглавлял министерство здравоохранения республики Тува.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2023 года на территориях новых регионов России действуют нормы, обеспечивающие интеграцию в российское правовое поле сферы охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств и обращения медицинских изделий.