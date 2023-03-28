Мужчина загорелся на детской площадке в Москве
На детской площадке в Сумском проезде в Москве загорелся мужчина
Москва, 28 марта, 2023, 22:06 — ИА Регнум. 45-летний мужчина загорелся на детской площадке в Сумском проезде в Москве вечером 28 марта.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Скорая помощь
Горящего мужчину увидели прохожие, его удалось спасти. Пострадавший доставлен в ожоговый центр 36-й больницы Москвы.
Причины происшествия устанавливаются. По одной из версий, мужчина пытался совершить самоубийство. Также рассматривается версия о случайном самоподжоге вследствие нетрезвого состояния.