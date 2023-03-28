Совбез ООН 31 марта обсудит размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Совбез ООН рассмотрит вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии на заседании 31 марта, передают информагентства со ссылкой на осведомлённые источники.

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

С инициативой проведения такого заседания ранее выступили представители Украины, формально оно созывается западными странами.

Как сообщалось ранее, 28 марта экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после решения России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии американцам остается только молиться.