Вашингтон, 28 марта, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Совбез ООН рассмотрит вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии на заседании 31 марта, передают информагентства со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Тактическое ядерное оружие в Белоруссии

С инициативой проведения такого заседания ранее выступили представители Украины, формально оно созывается западными странами.

Как сообщалось ранее, 28 марта экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после решения России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии американцам остается только молиться.