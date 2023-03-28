Власти США не ведут расследования по «Северным потокам» потому, что доверяют ЕС

Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Президент США Джо Байден считает достаточными расследования, которые проводятся странами Евросоюза по взрывам на российских трубопроводах «Северный поток». Его мнением в Белом доме объяснили отсутствие попыток в Штатах самостоятельно выяснить причины инцидентов. Соответствующее заявление сделал 28 марта координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

По мнению американского президента, трёх расследований, проводимых в Европе, хватит для того, чтобы установить причины происшедшего. Кирби привёл его слова, отвечая на вопрос о привлечении для разбирательства сил разведки США.

«Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно», — сказал Кирби о проводимых в Европе расследованиях. Он заявил о намерении Белого дома дождаться их результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Сеймур Херш после проведения собственного расследования пришёл к выводу, что «Северные потоки» взорвали США. Он считает причиной опасения, что в условиях зимы Германия возобновит закупки газа у России по этому маршруту. В Белом доме эти выводы отрицают.