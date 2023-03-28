«СЭ»: женская сборная России по футболу выиграла турнир SAFF среди игроков моложе 17 лет

Дакка, , 21:26 — REGNUM Женская сборная России по футболу в возрасте до 17 лет выиграла турнир SAFF Championship 2023 в Бангладеше, передает «Спорт-Экспресс» 28 марта.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российская команда выиграла все четыре матча — у сборных Бангладеш (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).

Как сообщалось ранее, женский чемпионат Европы по футболу 2022 года стал самым просматриваемым за всю историю турнира, игры посмотрели 365 миллионов человек.