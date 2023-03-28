Работавший в ЦРУ эксперт объяснил действия США в отношениях с КНР, вспомнив слова Путина

Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Отношения между Москвой и Вашингтоном обостряются на фоне украинского кризиса, и это создаёт опасную ситуацию. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, оценив возможности Штатов одновременно противостоять России и провоцировать КНР. В интервью YouТube-каналу Judging Freedom аналитик предложил обратиться к словам президента РФ Владимира Путина.

Влияние США на Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ на вопрос, могут ли США воевать с Россией, в то же время обостряя ситуацию вокруг Тайваня, Макговерн сказал: «Нет, и объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии Валдая».

В октябре 2022 года российский лидер в ходе упомянутого мероприятия отметил странность действий властей США, в частности бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, отправившейся на Тайвань.

«Зачем надо было тащиться, чтобы провоцировать Китай на ответные действия, когда они с Россией не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. Нет там никакой тонкой задумки, просто бред, и всё. И самоуверенность, самоуверенность и чувство безнаказанности», — сказал тогда Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Китай предостерёг США от любых официальных встреч с главой Тайваня, напомнив, что Штаты должны выполнять обещания и не поддерживать сторонников так называемой независимости Тайваня, а также любые официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.