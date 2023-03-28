Губернатор Ставрополья запретил использование гражданских БПЛА
Ставрополь, 28 марта 2023, 21:03 — REGNUM В Ставропольском крае введен запрет на использование гражданских беспилотников, соответствующее постановление губернатора Владимира Владимирова опубликовано 28 марта.
Использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве края запрещено «до особого распоряжения».
Продолжать использовать БПЛА в Ставропольском крае могут только государственные органы и предприятия, выполняющие гособоронзаказ.
Ранее аналогичные меры были введены в ряде других регионов России, в январе 2023 года — в Воронежской области и Северной Осетии.